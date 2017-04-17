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Никита Симонян: спартаковцы понимали, что пора уже взять чемпионский титул

Футболисты "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" понимали, что пора выиграть чемпионский титул после долгих лет перерыва, заявил ветеран "красно-белых" Никита Симонян.

"Вчера был совершенно "разобран" после матча - как будто сам находился на тренерской скамейке. Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча.

В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.

Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу "Зенита", особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести "Спартака", он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще.

Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и (Артем) Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает "Спартак", поэтому и забивает ему так много", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 12:08
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