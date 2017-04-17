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14:35
Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017 (1)
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Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления по безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время ЧМ-2018, футбольного Кубка конфедераций-2017, а также зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.
"Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия.
Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов", - передает слова Медведева "Р-Спорт".
"Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия.
Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов", - передает слова Медведева "Р-Спорт".
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