Хавьер Маскерано может не сыграть против "Ювентуса" из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано из-за травмы не принял участие в воскресной тренировке команды, аргентинец может пропустить ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом", информирует Football Italia.



У Маскерано диагностирована травма икроножной мышцы. Также, сообщается, что другой игрок каталонцев Арда Туран оправился от повреждения приводящей мышцы и, скорее всего сможет сыграть против "Юве" 19 апреля.