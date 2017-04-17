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Сердар Таски: спасибо фанатам "Спаратка" за захватывающую дух атмосферу

Защитник "Спартака" Сердар Таски поблагодарил болельщиков за поддержку на домашнем матче 23-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1).

"Победа!!! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи", - написал Таски в Инстаграме.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 15:43
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(3)
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ww
Сердар, объясни-как ты не забил головой мяч уже в пустые ворота?...

Большая удача, что в свои не забил
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Mahoylich (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ему самому спасибо за добротный матч.


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Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: ww Белгород (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сердар, объясни-как ты не забил головой мяч уже в пустые ворота?...


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
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