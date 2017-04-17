Сердар Таски: спасибо фанатам "Спаратка" за захватывающую дух атмосферу

Защитник "Спартака" Сердар Таски поблагодарил болельщиков за поддержку на домашнем матче 23-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1).



"Победа!!! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи", - написал Таски в Инстаграме.