Серхио Бускетс и Жорди Альба навестили в больнице Марка Бартру (фото)

Игроки "Барселоны" Серхио Бускетс и Жорди Альба навестили в больнице бывшего партнера по команде Марка Бартру. Напомним футболист пострадал в результате взрыва рядом с автобусом "Боруссии".Бартра перенес операцию на лучевой кости правой руки."Огромное счастье увидеться и вновь вместе порадоваться в вашей компании", – написал Альба Инстаграме под фотографией.