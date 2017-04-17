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Серхио Бускетс и Жорди Альба навестили в больнице Марка Бартру (фото)

Игроки "Барселоны" Серхио Бускетс и Жорди Альба навестили в больнице бывшего партнера по команде Марка Бартру. Напомним футболист пострадал в результате взрыва рядом с автобусом "Боруссии".

Бартра перенес операцию на лучевой кости правой руки.

"Огромное счастье увидеться и вновь вместе порадоваться в вашей компании", – написал Альба Инстаграме под фотографией.

Теги: Бартра Боруссия Д
Сегодня, 15:48
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