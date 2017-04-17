Болельщикам "ПСЖ" запретили присутствовать на матче с "Метцем"

Власти департамента Мозель наложили запрет на посещение болельщиками "ПСЖ" матча 31-го тура лиги 1 с "Метцем".



О том, с чем связано это решение пока не сообщается. На официальном ресурсе "Метца" объявлено, что вся атрибутика парижан на игре запрещена и билетов на гостевой сектор в продаже нет.



Также, фанатам "ПСЖ" не позволено появляться в некоторых районах города.