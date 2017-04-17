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"Тамбов" забил три мяча в ворота "Волгаря"

"Тамбов" дома переиграл "Волгарь" в матче 32-го тура ФНЛ.

ФНЛ. 32 тур

"Тамбов" - "Волгарь" - 3:0

Голы: Трусевич, 15, Шевчук, 32, Часовских, 60

"Тамбов": Вавилин, Михалёв, Быстров (Рыбин, 84), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Сорокин, Трусевич (Дутов, 87), Мурнин, Делькин (Григорян, 80), Дорожкин (Часовских, 59)

"Волгарь": Бучнев, Калинин (Гаракоев, 73), Плиев, Таказов (Кабутов, 59), Григорьев, Акбашев, Сутормин, Болонин, Букия (Жабкин, 62), Газзаев (Камилов, 68), Веркашанский

Предупреждения: Дорожкин, 29, Михалёв, 71, Веркашанский, 82, Трусевич, 84, Григорьев, 89.
Теги: Тамбов Волгарь
Сегодня, 15:59
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