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Китайская компания отказалась приобретать "Саутгемптон"
Китайская компания Lander Sports Development Co не будет приобретать 80% акций "Саутгемптона", передает FrancePress.
Сообщается, что новая политика правительства Китая заморозило их инвестиции. Переговоры с руководством "Саутгемптона" шли несколько месяцев и речь шла о сделке стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что новая политика правительства Китая заморозило их инвестиции. Переговоры с руководством "Саутгемптона" шли несколько месяцев и речь шла о сделке стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов.
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