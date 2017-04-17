Китайская компания отказалась приобретать "Саутгемптон"

Китайская компания Lander Sports Development Co не будет приобретать 80% акций "Саутгемптона", передает FrancePress.



Сообщается, что новая политика правительства Китая заморозило их инвестиции. Переговоры с руководством "Саутгемптона" шли несколько месяцев и речь шла о сделке стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов.