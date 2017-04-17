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11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё?
23-й тур Премьер-лиги для многих дал ответ на главный вопрос сезона. Rusfootball.info – о тех, кто определил ход центрального матча весны, а также остальных встреч прошедших выходных.
Дарко Бодул
Мы уже привыкли: если «Уфа» ведёт 1:0, то так всё и закончится. Однако «Амкару» в целом и Дарко Бодулу в частности удалось почти невозможное: в концовке домашнего матча хорват чётко ударил в угол ворот Беленова и не позволил «Уфе» оторваться от пермяков в таблице.
Сергей Корниленко
Кавказский воздух хорошо влияет на белоруса, который частенько забивает «Анжи» и «Тереку» на выезде. Вот и на 9-й минуте матча прошедшего тура Корниленко отважился на дальний удар, который достиг своей цели – ближней девятки ворот «Анжи». «Крылья» получили отличный задел и им умело воспользовались.
Давид Юрченко
Безусловно, удары Корниленко и Зотова получились потрясающими, но пропускать 2 мяча ощутимо из-за пределов штрафной – в любом случае зашкварно для вратаря. И это голкиперу «Анжи» ещё повезло, что выстрел Мияйловича штангу отразила в поле, а не в ворота.
Фёдор Смолов
На «Рубин» никто не ходит, в команде всё плохо, но «Краснодару» всё равно нелегко далась победа в Казани. Не факт, что она далась бы вообще, если бы не индивидуальное мастерство Фёдора Смолова – лучшему бомбардиру дали пару свободных секунд перед линией штрафной, которых ему хватило для отправки в ворота победного мяча.
Заурбек Плиев
После великолепного удара Грозава встреча «Оренбурга» и «Терека» катилась к ничьей, однако в концовке произошли труднообъяснимые события: защитники гостей превратили плохую подачу хозяев в голевой удар. Анхель прыгнул за мячом, но в итоге только дезориентировал Плиева, который не нашёл ничего лучше, чем запустить мяч в свои ворота. При этом оренбуржцы никакого давления на защитников вообще не оказывали.
Эрик Бикфалви
«Томь», кажется, обречена, но всё равно прибавляет. Вот и на выезде команда пропустила всего однажды, что подчёркиваем важность удара румына. Зимой Бикфалви сменил бедствующую «Томь» на процветающий ныне «Урал», а в воскресенье принёс ему очередную победу. Кстати, с передачи открытия весны Владимира Ильина.
Франко Расич
«Арсенал» и без того смотрелся в матче с «Локомотивом» слабо, а на 30-й минуте его аргентинский нападающий в течение 10 секунд бесцеремонно свалил двух соперников толчками в спину, даже не пытаясь сыграть в мяч. Итог – справедливая жёлтая, которую через 5 минут Расич нападением на Гильерме превратил в красную. Великолепная помощь команде от форварда.
Мануэл Фернандеш
В большинстве обыграть «Арсенал» «Локомотиву» не составило труда, а наиболее ярко сыграл Мануэл Фернандеш. Он забил совершенно потрясающий победный гол, но и без того восхитил множеством своевременных, точных и острых передач.
Квинси Промес
Голландец сыграл главный матч сезона так, что дискуссий по лучшему футболисту встречи не возникло вообще ни у кого. Отличный 1-й гол, удобнейшая голевая передача на победный вместо падение после явного захвата Нету, куда спуртов вперёд, пусть даже в одиночку, дававших передышку в обороне в трудном 2-м тайме. Бедняга Нету не мог в принципе отобрать мяч у Квинси, который был для «Спартака» таким же крутым лидером, каким для «Зенита» являлся Халк.
Артём Дзюба
Несмотря на слабую игру команды и скверную атмосферу внутри неё, Артём в матче со «Спартаком» бился как мог и продолжил свою результативную серию против родного клуба. Дзюба забил очень классный гол, но мог стать и героем Петербурга, если бы замкнул прострел с фланга в концовке. Именно Дзюба первым чётко заявил о завершении чемпионской гонки.
Массимо Каррера
Не буду уподобляться Марко Трабукки и подбирать уничижительные определения для Мирчи Луческу, но по-тренерски итальянец опытнейшего коллегу переиграл. И в конкретном матче, и в целом по сезону, хотя имел даже меньше времени и возможностей для постройки чемпионской команды. Матч с «Зенитом» – отличная демонстрация работы Карреры, который сумел вернуть «Спартак» в бой заменами, когда казалось, что петербуржцы уже стали хозяевами на поле. О первом тайме и говорить нечего – к нему Каррера подготовил команду почти эталонно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", ФК "Крылья Советов", ФК "Оренбург", ФК "Локомотив"
Дарко Бодул
Мы уже привыкли: если «Уфа» ведёт 1:0, то так всё и закончится. Однако «Амкару» в целом и Дарко Бодулу в частности удалось почти невозможное: в концовке домашнего матча хорват чётко ударил в угол ворот Беленова и не позволил «Уфе» оторваться от пермяков в таблице.
Сергей Корниленко
Кавказский воздух хорошо влияет на белоруса, который частенько забивает «Анжи» и «Тереку» на выезде. Вот и на 9-й минуте матча прошедшего тура Корниленко отважился на дальний удар, который достиг своей цели – ближней девятки ворот «Анжи». «Крылья» получили отличный задел и им умело воспользовались.
Давид Юрченко
Безусловно, удары Корниленко и Зотова получились потрясающими, но пропускать 2 мяча ощутимо из-за пределов штрафной – в любом случае зашкварно для вратаря. И это голкиперу «Анжи» ещё повезло, что выстрел Мияйловича штангу отразила в поле, а не в ворота.
Фёдор Смолов
На «Рубин» никто не ходит, в команде всё плохо, но «Краснодару» всё равно нелегко далась победа в Казани. Не факт, что она далась бы вообще, если бы не индивидуальное мастерство Фёдора Смолова – лучшему бомбардиру дали пару свободных секунд перед линией штрафной, которых ему хватило для отправки в ворота победного мяча.
Заурбек Плиев
После великолепного удара Грозава встреча «Оренбурга» и «Терека» катилась к ничьей, однако в концовке произошли труднообъяснимые события: защитники гостей превратили плохую подачу хозяев в голевой удар. Анхель прыгнул за мячом, но в итоге только дезориентировал Плиева, который не нашёл ничего лучше, чем запустить мяч в свои ворота. При этом оренбуржцы никакого давления на защитников вообще не оказывали.
Эрик Бикфалви
«Томь», кажется, обречена, но всё равно прибавляет. Вот и на выезде команда пропустила всего однажды, что подчёркиваем важность удара румына. Зимой Бикфалви сменил бедствующую «Томь» на процветающий ныне «Урал», а в воскресенье принёс ему очередную победу. Кстати, с передачи открытия весны Владимира Ильина.
Франко Расич
«Арсенал» и без того смотрелся в матче с «Локомотивом» слабо, а на 30-й минуте его аргентинский нападающий в течение 10 секунд бесцеремонно свалил двух соперников толчками в спину, даже не пытаясь сыграть в мяч. Итог – справедливая жёлтая, которую через 5 минут Расич нападением на Гильерме превратил в красную. Великолепная помощь команде от форварда.
Мануэл Фернандеш
В большинстве обыграть «Арсенал» «Локомотиву» не составило труда, а наиболее ярко сыграл Мануэл Фернандеш. Он забил совершенно потрясающий победный гол, но и без того восхитил множеством своевременных, точных и острых передач.
Квинси Промес
Голландец сыграл главный матч сезона так, что дискуссий по лучшему футболисту встречи не возникло вообще ни у кого. Отличный 1-й гол, удобнейшая голевая передача на победный вместо падение после явного захвата Нету, куда спуртов вперёд, пусть даже в одиночку, дававших передышку в обороне в трудном 2-м тайме. Бедняга Нету не мог в принципе отобрать мяч у Квинси, который был для «Спартака» таким же крутым лидером, каким для «Зенита» являлся Халк.
Артём Дзюба
Несмотря на слабую игру команды и скверную атмосферу внутри неё, Артём в матче со «Спартаком» бился как мог и продолжил свою результативную серию против родного клуба. Дзюба забил очень классный гол, но мог стать и героем Петербурга, если бы замкнул прострел с фланга в концовке. Именно Дзюба первым чётко заявил о завершении чемпионской гонки.
Массимо Каррера
Не буду уподобляться Марко Трабукки и подбирать уничижительные определения для Мирчи Луческу, но по-тренерски итальянец опытнейшего коллегу переиграл. И в конкретном матче, и в целом по сезону, хотя имел даже меньше времени и возможностей для постройки чемпионской команды. Матч с «Зенитом» – отличная демонстрация работы Карреры, который сумел вернуть «Спартак» в бой заменами, когда казалось, что петербуржцы уже стали хозяевами на поле. О первом тайме и говорить нечего – к нему Каррера подготовил команду почти эталонно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", ФК "Крылья Советов", ФК "Оренбург", ФК "Локомотив"
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