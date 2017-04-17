"Манчестер Юнайтед" заинтересован продлить контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать новый контракт со шведским форвардом команды Златаном Ибрагимовичем, передает The Daily Mirror.



Сообщается, что руководство английского клуба намерено предложить нападающему новый контракт с существенным повышением зарплаты.

Зарплата Ибрагимовича составит 20 миллионов фунтов в год. Сейчас он получает 12 миллионов.