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"Манчестер Юнайтед" заинтересован продлить контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать новый контракт со шведским форвардом команды Златаном Ибрагимовичем, передает The Daily Mirror.

Сообщается, что руководство английского клуба намерено предложить нападающему новый контракт с существенным повышением зарплаты.
Зарплата Ибрагимовича составит 20 миллионов фунтов в год. Сейчас он получает 12 миллионов.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:34
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 20:41) #
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online

Ну почему бы и нет,он дает результат
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
эххх.вот тут показывается во всей красе финансовый фейр плей
когда такое вводили - надо было для начала всех в одни рамки ввести.а то одни имеют состав на миллиард, а другие на 100к.и логично что они не могут продать на миллион, что б его же потратить
многие мечтали бы о таком игроке (хотя я не из числа его поклонников), но, увы, мало кто может такого игрока себе позволить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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