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Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака"
Защитника "Спартака" Маурисио в своем фэйсбуке заявил, что рад выступать за красно-белых.
"Всегда, особенно в больших сражений, моё самое главное желание - быть на поле, чтобы помочь моей команде. Но только бог решает судьбу каждого из нас. Я ежедневно тренируюсь, чтобы быть готовым. И я готов! Так что я очень рад быть частью "Спартака" и ещё более счастлив за моего друга Фернандо, который делает большую работу. Команду следует поздравить за то, что она оставила всё на поле в матче против "Зенита". Вот как мы можем достичь нашей высшей цели! Мы - "Спартак", - написал Маурисио.
"Всегда, особенно в больших сражений, моё самое главное желание - быть на поле, чтобы помочь моей команде. Но только бог решает судьбу каждого из нас. Я ежедневно тренируюсь, чтобы быть готовым. И я готов! Так что я очень рад быть частью "Спартака" и ещё более счастлив за моего друга Фернандо, который делает большую работу. Команду следует поздравить за то, что она оставила всё на поле в матче против "Зенита". Вот как мы можем достичь нашей высшей цели! Мы - "Спартак", - написал Маурисио.
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