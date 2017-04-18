Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владислав Радимов: цель "Зенита-2" - не вылететь из ФНЛ

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал игру ФНЛ со "СКА-Хабаровск" (0:1).

- Вы считаете справедливым итог встречи?

- Наверное, раз Хабаровск выиграл, значит, они заслужили. Мы проиграли, и это факт, который нужно констатировать.

- Какие цели стоят перед командой?

- Прежде всего, не вылететь и остаться в ФНЛ.

- Как вы настраивали команду на второй тайм?

- Мы придерживались изначального плана на матч. Я думаю, что мы и в равных составах достаточно хорошо смотрелись и контролировали игру. После удаления было понятно, что Хабаровск отойдет всей командой в оборону и будет играть на контратаках. Хозяева хорошо оборонялись, но у нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. Наверное, нам не хватило агрессии впереди, а в конце матче нас в очередной раз подвела безалаберность.

Не удается переломить психологию некоторых наших футболистов, которым, чтобы играть в основной команде "Зенита", надо еще работать и работать, - цитирует Радимова 1fnl.ru.
Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.