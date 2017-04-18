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Заза Джанашия: чувствовалось, что судьи помогали "Спартаку"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия вспомнил моменты своего выступления за железнодорожников.

"Я думаю, что мы заслуживали выиграть Кубок Кубков. Вспомните, кто тогда был в "Лацио": Бокшич, Михайлович, Недвед, Вьери, Неста – это сборная мира. А "Локомотив" был не хуже. У нас великолепная команда была. А знаете почему? Потому что в России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат.

Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за "Спартак". Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там всё аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.

Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и "Спартак" благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре "+50". Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух.

Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, "Спартак" стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Сёмину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолёт пять ящиков холодного пива и сказал: "Пейте, лечитесь", - передает слова экс-футболиста "Чемпионат".
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 09:18
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24
(5)
№24 Написал: SP-M (Сегодня, 11:11) #
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online

простите - а жару тоже мы организовали.?? календарь и время ? и судей ? гостиницу вам мы тоже выбирали ???
ну вы сказочные параноики . винить во всех ваших неудачах Спартак . а нам кого винить за 15 лет без чемпионства ? может вас ?
виноваты все но только не вы . дебилы б--ть
Регистрация: 10.02.2017
№23 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сёмин красавчик!
Регистрация: 12.08.2009
№22 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Миша Люберцы
что видел в живую, то и говорю..

Вообщем, красно-белый болт зазе за воротник.

А так, Заза - мужик был , Сёмин , его уважал....
Регистрация: 10.01.2014
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:35) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Миша Люберцы
что видел в живую, то и говорю..

Вообщем, красно-белый болт зазе за воротник.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это Спартак что ли виноват в том что вас заселили в гостиницу без кондишинов?)))Или руководство локо?Неадекватный говнюк)))и наверно когда вы играли при +50 противник играл при +15.В одних условиях были!
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Яркий, харизматичный, а главное , хороший был нападающий. С приключениями как на поле, так и вне его.Такие всегда притягивают болельщиков и повышают уровень интереса к чемпионату, как к зрелищу, в целом.
Регистрация: 19.03.2017
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Миша Люберцы
Помню Зазу : подъезжает на стадион Локо, на стоянку на 140 Мерине, с личным шофёром ...

Тут скорее всего дело в другом. Он как-то признавался в вью, что плохо ориентировался по Москве. И по этому один раз по мкаду ехал в Баковку и кружил 3-4 круга, он не мог понять почему это дорога не заканчивается .

Цитата: Миша Люберцы
толпа грузин, личные охраники Джанашии выползают... братва грузинская... Просто - пиз.ец...


Вряд ли у него были деньги на охрану. Тогда платили совсем не большие деньги. Это скорее всего были кореша бездельники . Он им хотел показать место где он тренируется. Понты скажем так.

Это происходило в 2 метрах от меня. У меня друзья , дружили с Черевченко, с его отцом играли 10 лет в одной команде. Раньше, мы ездили на Локо и туда частенько наведывались Стеклов и Баринов давние друзья Юрия Палыча.. Играет как - то Спартак с Локо, сидит Баринов рядом с нами и спрашивает у нас: как сыграет сегодня Локомотив? Все ему вторят , что Локо выиграет, а я так , утвердительно: 3:0 выиграет Спартак... Матч заканчивается 3:0... Баринов посмотрел на меня в конце матча и говорит: кто пустил сюда этого спартаковца? Тихонов, тогда забил из песочной ямы. Вот и все тогда подшучивали над Зазой, : откуда у него столько денег? А то, что он мог 10 кругов нарезать по МКАДу это - реальность. Я не хочу подчеркнуть свою состоятельность в футболе, но друзья бегали за Спартак, Динамо и даже за ЦСКА. Поэтому рассказать могу, столько существенного, из жизни того же Спартака 80 х и всё не сказки, как сейчас... поэтому про Зазу: что видел в живую, то и говорю....
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: кандид (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (1)

В 62 Пахтакор пытался провернуть такой же номер со Спартаком. И почти получилось. Горели после первого тайма 0:2. Закончилось все победой в этой игре и Чемпионством. Вот в чем разница.
Регистрация: 29.09.2016
№16 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
там полное вью надо читать, половина о том. как они с сёмином бухали или расслаблялись


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№15 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (4)

Надо было килограммы ДО матча скидывать, может и на поле пободрей бы выглядел
Регистрация: 12.09.2014
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:56) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спустя десять лет сказал.. все это время держал в себе.. ночами плохо спал.. joy
Такой смешной))


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: trent (Сегодня, 09:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а кондиционеры из гостиницы тоже Спартак украл и неудобное время начала матча тоже Спартак назначил?
порой удивляешься, а сколько же кругом дебилов недалёких...
если рожа крива, некуй на зеркало кивать...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Миша Люберцы
Помню Зазу : подъезжает на стадион Локо, на стоянку на 140 Мерине, с личным шофёром ...

Тут скорее всего дело в другом. Он как-то признавался в вью, что плохо ориентировался по Москве. И по этому один раз по мкаду ехал в Баковку и кружил 3-4 круга, он не мог понять почему это дорога не заканчивается .

Цитата: Миша Люберцы
толпа грузин, личные охраники Джанашии выползают... братва грузинская... Просто - пиз.ец...


Вряд ли у него были деньги на охрану. Тогда платили совсем не большие деньги. Это скорее всего были кореша бездельники . Он им хотел показать место где он тренируется. Понты скажем так.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что в прошлые годы не помогали, а только в этом?


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всё - заговор, опять Спартак? Мы играем в Томске в минус 13 на катке ... и выигрываем, а у вас решающая игра и вы выходите и жуёте сопли и ...0:0 . Значит, вы так играете, что решающий матч для вас ничего не значит, вам это не надо, не можете через немогу , а чемпионство тебе и твоим друзьям и на куй не упало... Спартаку в 90 никакие судьи были не нужны, потому что там играли Карпин, Онопко, Цымбаларь, Никифоров... вся сборная России... Помню Зазу : подъезжает на стадион Локо, на стоянку на 140 Мерине, с личным шофёром ... и на другом, на таком же 140 Мерине ... , личные охраники Джанашии ... братва грузинская... Просто - пиз.ец...Заза зажигал по полной...молодчик ...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Cheese1156
Интересно, он сам понимает что пишет?

Он не пишет
передает слова экс-футболиста "

Он где-то там промычал, и вот его слова передал своим читателям чемп.ком.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 09:42) #
  • -1
  •  (5)

Интересно, он сам понимает что пишет?
Регистрация: 17.03.2017
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Заза всю свою локомотивскую карьеру так "лечился". И не только после матча, Сёмин не даст соврать. Видимо, поэтому Элистинские 35 градусов показались ему за 50+
Регистрация: 23.11.2009
№6 Написал: s.o.b. (Сегодня, 09:37) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Чёт вспомнились Арвеладзе, Асатиани, Деметрадзе, Ашветия, Муджири... grinning
Регистрация: 16.09.2010
№5 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 09:33) #
  • +1
  •  (3)
online

Колобок проснулся!


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#ЯНеШарли
Регистрация: 21.07.2007
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 09:31) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
При желании конечно всегда можно выдать желаемое за действительное.

1. В то время очень многие матчи начинались в 2 или в 3 часа дня. Многие команды возмущались по этому поводу, но условия диктовали телевизионщики, которые показывали матчи в удобное для себя время, как кстати и сейчас.
2. Со слов Джанашии получается, что Спартак заказывал гостиницы Локомотиву на выездные матчи.... Смешно.
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:31) #
  • +5
  •  (7)
online

просто купил в самолёт пять ящиков холодного пива и сказал: "Пейте, лечитесь",

Видимо, Семин знает как правильно лечится. Холодное пиво по утром иногда это нечто!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: serega_user (Сегодня, 09:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
Чтож не все 10 килограммов то?

Потому что
Всю игру еле ходили


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:21) #
  • +5
  •  (7)

Чтож не все 10 килограммов то?
Регистрация: 29.03.2013
Информация


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