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Заза Джанашия: чувствовалось, что судьи помогали "Спартаку"
Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия вспомнил моменты своего выступления за железнодорожников.
"Я думаю, что мы заслуживали выиграть Кубок Кубков. Вспомните, кто тогда был в "Лацио": Бокшич, Михайлович, Недвед, Вьери, Неста – это сборная мира. А "Локомотив" был не хуже. У нас великолепная команда была. А знаете почему? Потому что в России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат.
Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за "Спартак". Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там всё аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.
Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и "Спартак" благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре "+50". Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух.
Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, "Спартак" стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Сёмину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолёт пять ящиков холодного пива и сказал: "Пейте, лечитесь", - передает слова экс-футболиста "Чемпионат".
"Я думаю, что мы заслуживали выиграть Кубок Кубков. Вспомните, кто тогда был в "Лацио": Бокшич, Михайлович, Недвед, Вьери, Неста – это сборная мира. А "Локомотив" был не хуже. У нас великолепная команда была. А знаете почему? Потому что в России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат.
Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за "Спартак". Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там всё аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.
Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и "Спартак" благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре "+50". Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух.
Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, "Спартак" стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Сёмину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолёт пять ящиков холодного пива и сказал: "Пейте, лечитесь", - передает слова экс-футболиста "Чемпионат".
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