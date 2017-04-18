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Геннадий Орлов: всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника "Зенита" Олега Шатова в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).

– Луческу выпустил на поле Шатова, с которым у него явно непростые отношения.

– Вот это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру "Зенита"! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что "тренеру и без нас хорошо". Это перебор.

– Эрнани больше всех разочаровал?

– Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у "Зенита" в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить "Спартак" с отличной игрой и первым местом.

СЭ
Теги: Орлов Зенит Шатов
Сегодня, 09:30
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6
(1)
№6 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
про эту троицу уже давно было ясно
Регистрация: 13.06.2010
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (2)

Не увидел что бы Шатов сделал что то особенного. Да своей беготней он добавил давления. Но не более. Не была такого что например он врывался в штрафную из ниоткуда и создавал моменты.
А вообще Зенит обязан так играть каждый матч а не по великим праздникам. Газпрому стоит вообще глобально задуматься над эффективностью Зенита. За тот бюджеткоторый есть команда должна играть гораздо лучше.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Румына нам хохлы заслали,чтобы нагадить Газпрому!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: fits (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (2)

Склероз у Геннадия Сергеевича...
После зимних сборов Шатов и Ко стали сливать Луческу...
Ситуация абсолютно похожа на приход Маура в Челси в прошлый сезон...
Конфликт с Азаром...
Маур даже до конца сезона не отработал...
Все кричали, что спекся...
Челси проиграл все, что мог...
Так и Зенит топят, пример для футболистов перед глазами...
Вот придет новый тренер, и эти же футболисты будут крушить всех...
Луческу поэтому и стоял, потому что знал, что происходит...
Желание играть и что-то доказывать было только у Дзюбы...
Регистрация: 6.10.2016
№2 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 09:57) #
  • -2
  •  (2)

Да надо луческу убирать,сейчас или по окончании сезона не потянул он зенит,ч/р посильнее чем украинский как ни крути от сюда и результат.
Регистрация: 3.02.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:34) #
  • -1
  •  (3)
online

Что-то слишком много ясного стало для Орлова после матча на Открытой Арене.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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