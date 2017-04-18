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Станислав Черчесов: для конкурентов "Спартака" этот год будет переломным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно матча "Спартака" с "Зенитом" и борьбы за победу в премьер-лиге.

"Как можно было увидеть в матче "Спартак" - "Зенит", в РФПЛ идёт рубка. Она будет и в следующей игре с "Ростовом", и через тур - во встрече с ЦСКА.

А что касается очкового отрыва, то, наверное, "Спартак" прибавил во всех компонентах. Перед сезоном пришёл центральный полузащитник, потом пришли Луис Адриано и Самедов. Они наращивали. Тот же "Зенит" или ЦСКА - ушли Муса, Халк, Витсель, Гарай. Наверное, не так просто эти потери компенсировать.

Насчёт "+17" очков по сравнению с прошлым сезоном? "Спартак" планомерно шёл к этому. Здесь я могу только порадоваться за свою бывшую команду. А если говорить о конкурентах, то для них этот год будет переломным, и они будут делать какие-то выводы, чтобы в следующем году быть конкурентоспособными", - цитирует Черчесова "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Футбол России".
Теги: Черчесов Спартак Зенит
Сегодня, 09:43
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№2 Написал: Sculptor (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Смотря в какую сторону перелом будет,если сохранится тенденция о сокращении вливания гос.денег в клубы,то Зенит так и будет условных Молло покупать или им реально надо денег много вложить,а они есть только у Газпрома,у Цска денег тоже нет,они давно в режиме экономии живут,а игроки с каждым годом все старше становятся,так что только Краснодар соперник,или если Зенит Курбана возьмет,но думаю на такие траты руководство Зенита не пойдет,такая корова нужна самому-деньги -то Газпрома надо осваивать
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Fen (Сегодня, 09:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хотелось бы верить. Последние несколько сезонов были немного унылы, команды шевелится начинали только к концу сезона
Регистрация: 14.08.2015
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