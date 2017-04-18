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Вчера 22:48
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (6)
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (6)
Вчера 22:31
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (8)
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (8)
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Вчера 21:41
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Вчера 21:19
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (18)
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (18)
Вчера 20:33
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Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар" (2)
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Вчера 19:32
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Вчера 19:13
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11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё? (6)
Вчера 18:48
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Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов (3)
Вчера 18:26
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Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию (5)
Вчера 18:17
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (2)
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (2)
Вчера 18:05
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
Геннадий Орлов: Дзюбе не стоило выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы относительно болельщиков красно-белых.
"Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне.
Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее", - приводит слова Орлова "СЭ".
"Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне.
Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее", - приводит слова Орлова "СЭ".
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