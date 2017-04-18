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Геннадий Орлов: Дзюбе не стоило выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы относительно болельщиков красно-белых.

"Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне.

Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее", - приводит слова Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Дзюба Спартак
Сегодня, 09:52
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(1)
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:14) #
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online

yuri,
Поэтому власть, боясь молодежь, создала нацгвардию..Для того чтобы, если что........
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:42) #
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online

Цитата: BAFOMET
"...Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"

Старое поколение зашуганных властью. И властью же прикормленных.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да у дзюбы солома в голове,ему лучше вообще молчать.Дебил дебилом.Повторюсь в 10 раз за игрочишкой шлейф говна тянется уже давно,еще когда ему фанаты-сектанты Спартака помогали в истории со спизже.ными полотенцами в гостинице.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (1)
online

yuri,
"...Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"
Регистрация: 17.06.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий какой-то растерянный .. что случилось Геннадий ?


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:11) #
  • +4
  •  (6)

romazab,
Просто адекватно мыслит! Хоть он и болельщик зенита,но старается говорить адекватно!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (5)
online

"Одни слова для кухонь, другие для улиц". Лицемеры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Чет старый стелется, после Спартака, его там зашугали что ли
Регистрация: 5.10.2011
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