Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес на русском поздравил "Спартак" с 95-летием (видео)

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поздравил красно-белых с днем рождения. Сегодня исполняется 95 лет со дня основания "Спартака".

"Привет, "Спартак" fans. С днем рождения. 95 лет - очень хорошо. Я счастлив быть в клубе", - сказал Промес в видеообращении в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 10:20
Напечатать
10
(4)
№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Кепончег УЕФА
интересно, долго заучивал?

Зачитывал. ФС Спартак - заучивать неправильную фразу? А прочитать FC как ФС я бы запросто. Но "пока" явно он от себя добавил.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№9 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Красава! Спартак с ДР!
Регистрация: 23.11.2009
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно, долго заучивал?
жаль, что русский учат еденицы


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
сектант,
Бывает посмотришь на лексику человека и не знаешь, куда его послать - судя по всему везде уже был.
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ksandos 2
Молодец, конечно, что по-русски! Правда с 2014 мог бы чуть получше произношение отработать. Ну не хочет легионерский люд русский учить.

Свалил бы отсюда бомжик)))Смотри за своими соплежуями.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:29) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Привет Квинси!
Это и твоё Д.Р !
И тебя с Д.Р!
Ты уже часть этой славной истории!
и мы очень рады что ты Спартаковец! Продолжай начатое.

Всех Спартачей, всех с Д.Р ! Всего нам самого наилучшего! Всего самого замечательного! Пускай этот 15-й отрезок забудем как страшный сон!
А самый главный подарок нас ждёт в Мае.. но подарок нужно ещё выгрызать с боем.. а пока наслаждаемся каждой минутой Спартаковского футбола! Люблю тебя Спартак!)


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:28) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, конечно, что по-русски! Правда с 2014 мог бы чуть получше произношение отработать. Ну не хочет легионерский люд русский учить.
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Антоха лучший лег и истории клуба!Спасибо и всегда удачи.Оставайся подольше и радуй нас своей игрой!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (7)
online

Красавчег! Эх, еще бы пару сезонов притормозить его в Великом клубе!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодец! так держать!


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.