Квинси Промес на русском поздравил "Спартак" с 95-летием (видео)

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поздравил красно-белых с днем рождения. Сегодня исполняется 95 лет со дня основания "Спартака"."Привет, "Спартак" fans. С днем рождения. 95 лет - очень хорошо. Я счастлив быть в клубе", - сказал Промес в видеообращении в Инстаграме.