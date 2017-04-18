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Вчера 22:48
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (6)
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (6)
Вчера 22:31
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (8)
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (8)
Вчера 22:09
ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно (22)
ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно (22)
Вчера 21:41
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Вчера 21:19
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (18)
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (18)
Вчера 20:33
Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар" (2)
Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар" (2)
Вчера 20:28
Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер (4)
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Вчера 19:32
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Матчи "Спартака" в этом сезоне посетили 500 тысяч зрителей (3)
Вчера 19:13
11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё? (6)
11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё? (6)
Вчера 18:48
Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов (3)
Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов (3)
Вчера 18:26
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Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию (5)
Вчера 18:17
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (2)
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (2)
Вчера 18:05
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
"Интер" готов платить Диего Симеоне 10-11 миллионов евро на протяжении пяти лет
"Интер" планирует летом подписать нового главного тренера. Руководство миланского клуба на замену Стефано Пиоли намерено пригласить Диего Симеоне из "Атлетико" или Антонио Конте из "Челси".
Боссы "нерадзурри" готовы предложить специалистам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон. Предварительные переговоры с Симеоне уже были проведены, передает La Gazzetta dello Sport.
"Интер" ставит перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов.
Боссы "нерадзурри" готовы предложить специалистам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон. Предварительные переговоры с Симеоне уже были проведены, передает La Gazzetta dello Sport.
"Интер" ставит перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов.
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