"Интер" готов платить Диего Симеоне 10-11 миллионов евро на протяжении пяти лет

"Интер" планирует летом подписать нового главного тренера. Руководство миланского клуба на замену Стефано Пиоли намерено пригласить Диего Симеоне из "Атлетико" или Антонио Конте из "Челси".



Боссы "нерадзурри" готовы предложить специалистам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон. Предварительные переговоры с Симеоне уже были проведены, передает La Gazzetta dello Sport.



"Интер" ставит перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов.