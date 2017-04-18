"Эвертон" установил цену за Ромелу Лукаку в 120 млн евро

"Эвертон" установил сумму, за которую он готов отпустить бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. По информации Liverpool Echo, "ириски" готовы продать 23-летнего форварда предстоящим летом за €120 млн.Ранее стало известно, что Лукаку не будет подписывать новый контракт с английским клубом. Действующее соглашение футболиста сборной Бельгии истекает летом 2019 года.