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"Эвертон" установил цену за Ромелу Лукаку в 120 млн евро

"Эвертон" установил сумму, за которую он готов отпустить бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. По информации Liverpool Echo, "ириски" готовы продать 23-летнего форварда предстоящим летом за €120 млн.

Ранее стало известно, что Лукаку не будет подписывать новый контракт с английским клубом. Действующее соглашение футболиста сборной Бельгии истекает летом 2019 года.

Газета.ru
Теги: Лукаку Эвертон
Сегодня, 11:59
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4
(0)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Может Федуну стоит присмотреться к этому парню?

не, этот игрок чисто для зенита
первое по цене
второе по цвету кожи

smile


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Батька
вообще удивляюсь как он на Фернандо и Промеса дал добро, молодые, перспективные ... сейчас им по 25 вроде )

Если верить агентам, то сраный твенте готов был пока еще не сильно заметного игрока продать за 10. Видимо, таких как Промес в Голландии на каждом углу много. А 10л-это сумасшедшие деньги за этого игрока. Но они умудрились за 12 продать, точнее впарить. Как Федун на это пошел, да, загадка. Но попал в точку.
А Фернандо как попал , я так и не понял. Без шума и пыли подписали, без каких-то сериалов типо с Депаем, который так и не приехал.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: maradona72
Может Федуну стоит присмотреться к этому парню?

если бы ляма 2 + травма и возврат за 30 то Федуну самое то =)) вообще удивляюсь как он на Фернандо и Промеса дал добро, молодые, перспективные ... сейчас им по 25 вроде )
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (3)
online

Может Федуну стоит присмотреться к этому парню?

шучу шучу..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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