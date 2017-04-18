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Игорь Акинфеев в марте стал самой популярной фигурой в футбольных СМИ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам марта.

На втором месте расположился полузащитник "Спартака" Александр Самедов, а замкнул тройку нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

Топ-10 медиарейтинга футболистов сборной России за март:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) – медиаиндекс составляет 50?328,1

2. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) – 49?807,0

3. Федор Смолов («Краснодар», нападающий) – 48?659,1

4. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) – 45?048,2

5. Александр Бухаров («Ростов», нападающий) – 44?114,0

6. Алексей Миранчук («Локомотив», полузащитник) – 36?562,0

7. Алан Дзагоев (ЦСКА, полузащитник) – 27?773,4

8. Марио Фернандес (ЦСКА, защитник) – 21?853,5

9. Илья Кутепов («Спартак», защитник) – 18?881,0

10. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) – 18?742,0

Р-Спорт
Теги: Акинфеев
Сегодня, 12:39
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4
(0)
№4 Написал: kruga (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Конечно не видел,вы же только за зенитом следите

не следим, а смотрим сверху вниз. Выражайся точнее)


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№3 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (6)

ну а хули удивительного-рекордсмен. И главное ещё всё впереди сколько впереди непокоренных вершин....


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 12:49) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kruga
серьезно? я почти не видел новостей про него

Конечно не видел,вы же только за зенитом следите


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: kruga (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
серьезно? я почти не видел новостей про него


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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