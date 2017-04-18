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Игорь Акинфеев в марте стал самой популярной фигурой в футбольных СМИ
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам марта.
На втором месте расположился полузащитник "Спартака" Александр Самедов, а замкнул тройку нападающий "Краснодара" Федор Смолов.
Топ-10 медиарейтинга футболистов сборной России за март:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) – медиаиндекс составляет 50?328,1
2. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) – 49?807,0
3. Федор Смолов («Краснодар», нападающий) – 48?659,1
4. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) – 45?048,2
5. Александр Бухаров («Ростов», нападающий) – 44?114,0
6. Алексей Миранчук («Локомотив», полузащитник) – 36?562,0
7. Алан Дзагоев (ЦСКА, полузащитник) – 27?773,4
8. Марио Фернандес (ЦСКА, защитник) – 21?853,5
9. Илья Кутепов («Спартак», защитник) – 18?881,0
10. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) – 18?742,0
Р-Спорт
На втором месте расположился полузащитник "Спартака" Александр Самедов, а замкнул тройку нападающий "Краснодара" Федор Смолов.
Топ-10 медиарейтинга футболистов сборной России за март:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) – медиаиндекс составляет 50?328,1
2. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) – 49?807,0
3. Федор Смолов («Краснодар», нападающий) – 48?659,1
4. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) – 45?048,2
5. Александр Бухаров («Ростов», нападающий) – 44?114,0
6. Алексей Миранчук («Локомотив», полузащитник) – 36?562,0
7. Алан Дзагоев (ЦСКА, полузащитник) – 27?773,4
8. Марио Фернандес (ЦСКА, защитник) – 21?853,5
9. Илья Кутепов («Спартак», защитник) – 18?881,0
10. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) – 18?742,0
Р-Спорт
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