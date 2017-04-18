Кто попадет в четверку?

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"СКА-ХАБАРОВСК" (Хабаровск) — "ЗЕНИТ-2" (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Голы: Корян, 89, с пенальти
Нереализованный пенальти: Евсеев, 45+2 (вратарь)
Под занавес матча произошло чудо. Василия Плётина, незадолго до этого появившегося на поле, остановили недозволенным приёмом, что послужило для арбитра поводом для назначения пенальти в ворота "Зенита-2". Руслан Корян хладнокровно развёл голкипера Егора Бабурина и мяч по разным углам.
"ТАМБОВ" (Тамбов) - "ВОЛГАРЬ" (Астрахань) – 3:0 (2:0)
Голы: Трусевич, 14 – 1:0, Шевчук, 31 – 2:0, Часовских, 61 – 3:0.
Беда к "Волгарю" пришла со стандарта. Недалеко от боковой линии, на правом краю атаки хозяева получили право на пробитие штрафного удара. Шевчук хорошо выполнил подачу на дальнюю штангу, где оказался никем не прикрытый Трусевич. Удар полузащитника головой, и мяч в сетке. Второй матч подряд "Тамбов" подтверждает слова своего тренера, что "скоро команда начнёт забивать". К тому же, не повезло "Волгарю" - попали на долгожданный домашний матч.
"СПАРТАК-2" (Москва) – "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" (Владивосток) – 3:0 (0:0)
Голы: Мелкадзе, 48 – 1:0. Давыдов, 53 – 2:0. Савичев, 75 – 3:0.
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча: "Мы сегодня старались максимально играть в атаку. У нас это получилось – забили два мяча и ещё имели моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надёжно, как планировалось. "Луч" создал несколько опасных моментов, но благодаря хорошей игре Александра Селихова мы сохранили ворота в неприкосновенности".
"СИБИРЬ" (Новосибирск) – "ДИНАМО" (Москва) – 1:3 (1:1)
Голы: Чебатару, 4 – 1:0. Луценко, 21 – 1:1. Бечирай, 67 – 1:2. Зотов, 75 – 1:3.
Юрий Калитвинцев, главный тренер "Динамо" прокомментировал итоги игры с "Сибирью": "Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, что мы сюда приехали побеждать, потому что многие почему-то решили, что мы банкетировали и расслаблялись. Нет, наша задача – занять первое место, и она ещё не выполнена. Тем не менее, пропустили быстрый мяч. После этого мы контролировали игру и успокоились, благодаря забитым мячам. Довели матч до победного результата, хотя, ведя в счёте, нужно более спокойно контролировать мяч, а мы давали сопернику проводить опасные атаки, и всё могло завершиться иначе. Нельзя доигрывать матч - нужно играть до финального свистка. Ребята молодцы, что показали характер и выполнили то, о чём мы их просили".
"ХИМКИ" (Химки) – "БАЛТИКА" (Калининград) – 1:0 (0:0)
Гол: Кузьмичёв, 82 (1:0).
И хотя за 20 минут до конца матча у "Химок" не было в активе ни одного удара в створ ворот, но именно с этого момента у подмосковной команды начали проходить контратаки. Для начала Тюнин прорвался по центру и из-за линии штрафной гостей "зарядил" в штангу. А потом последовал единственный в матче гол.
Однако перед этим последовало спорное удаление в составе гостей. За вторую жёлтую карточку поле вынужден был покинуть Каленкович, который, по мнению арбитра, не по правилам остановил прорыв Петрусева. На экране монитора кроме силовой борьбы, пусть и жёсткой, ничего другого видно не было. По крайней мере, эпизод на "горчичник" явно не тянул.
"ТОСНО" (Ленинградская область) – "СПАРТАК" (Нальчик) – 0:0 (0:0)
Начало второго тайма ознаменовалось звоном штанги после удара Богаева. Затем Кутьин оказался в штрафной площади попытался то ли пробить, то ли прострелить, Заболотный попытался подправить игровой снаряд в ворота, но передача оказалась слишком сильной. За двадцать минут до финального свистка Галиуллин получил возможность пробил со стандарта, который был назначен на линии штрафной площади. Ударом "в стенку" Вагиз загубил момент. В итоге, нули так и остались на табло.
"МОРДОВИЯ" (Саранск) – "ЕНИСЕЙ" (Красноярск) – 1:2 (1:0)
Голы: Кренделев, 19 – 1:0. Самодин, 28 – 1:1. Саркисов, 90 – 1:2.
Нереализованный пенальти: Кренделев, 32 (вратарь)
Удаление: Игнатович, 64 (вторая желтая)
Нападающий красноярского "Енисея" Артур Саркисов, забивший победный мяч своей команды в матче против "Мордовии": "Испытываю сейчас самые положительные эмоции. Моя команда сумела победить и добыть крайне важные три очка. В последнее время не всегда выходил в стартовом составе, это связано с небольшим повреждением, но сейчас все нормально. Плотность в турнирной таблице сейчас невероятно высокая, поэтому за 2-3 тура можно как подняться высоко, так и скатиться вниз. Шансы попасть в стыковые матчи есть у многих команд, нам же нужно выходить на каждый матч с максимальным настроем и показывать свою игру".
"КУБАНЬ" (Краснодар) – "ТЮМЕНЬ" (Тюмень) – 3:1 (2:0)
Голы: Маляров, 12 – 1:0. Гогниев, 45 – 2:0. Мамтов, 47 – 2:1. Гай, 69 – 3:1
Удаление: Ахмедов, 52 (фол последней надежды)
Мамтов в начале второго тайма сократил отставание до минимума, но это оказалось мало, чтобы спасти игру. Гай за двадцать минут до финального свистка нанёс решающий удар, принеся три очка краснодарскому клубу.
"ФАКЕЛ" (ВОРОНЕЖ) - "ШИННИК" (ЯРОСЛАВЛЬ) – 1:0 (0:0).
Голы: Шахов,57 (1:0)
Нереализованный пенальти: Бирюков, 59 - вратарь.
На 57-й минуте под крики стадиона "Нужен гол!" Каюмов исполнил повторную подачу почти с угла поля, мяч заметался по штрафной ярославцев и удачно отскочил к Шахову, который сыграл, словно заправский нападающий, оттеснив от "пятнистого" Дзахова и Гоцука. С близкого расстояния центральный защитник расстрелял Яшина: мяч предательски проскочил точно под рукой вратаря.
"СКА-ХАБАРОВСК" (Хабаровск) — "ЗЕНИТ-2" (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Голы: Корян, 89, с пенальти
Нереализованный пенальти: Евсеев, 45+2 (вратарь)
Под занавес матча произошло чудо. Василия Плётина, незадолго до этого появившегося на поле, остановили недозволенным приёмом, что послужило для арбитра поводом для назначения пенальти в ворота "Зенита-2". Руслан Корян хладнокровно развёл голкипера Егора Бабурина и мяч по разным углам.
"ТАМБОВ" (Тамбов) - "ВОЛГАРЬ" (Астрахань) – 3:0 (2:0)
Голы: Трусевич, 14 – 1:0, Шевчук, 31 – 2:0, Часовских, 61 – 3:0.
Беда к "Волгарю" пришла со стандарта. Недалеко от боковой линии, на правом краю атаки хозяева получили право на пробитие штрафного удара. Шевчук хорошо выполнил подачу на дальнюю штангу, где оказался никем не прикрытый Трусевич. Удар полузащитника головой, и мяч в сетке. Второй матч подряд "Тамбов" подтверждает слова своего тренера, что "скоро команда начнёт забивать". К тому же, не повезло "Волгарю" - попали на долгожданный домашний матч.
"СПАРТАК-2" (Москва) – "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" (Владивосток) – 3:0 (0:0)
Голы: Мелкадзе, 48 – 1:0. Давыдов, 53 – 2:0. Савичев, 75 – 3:0.
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча: "Мы сегодня старались максимально играть в атаку. У нас это получилось – забили два мяча и ещё имели моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надёжно, как планировалось. "Луч" создал несколько опасных моментов, но благодаря хорошей игре Александра Селихова мы сохранили ворота в неприкосновенности".
"СИБИРЬ" (Новосибирск) – "ДИНАМО" (Москва) – 1:3 (1:1)
Голы: Чебатару, 4 – 1:0. Луценко, 21 – 1:1. Бечирай, 67 – 1:2. Зотов, 75 – 1:3.
Юрий Калитвинцев, главный тренер "Динамо" прокомментировал итоги игры с "Сибирью": "Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, что мы сюда приехали побеждать, потому что многие почему-то решили, что мы банкетировали и расслаблялись. Нет, наша задача – занять первое место, и она ещё не выполнена. Тем не менее, пропустили быстрый мяч. После этого мы контролировали игру и успокоились, благодаря забитым мячам. Довели матч до победного результата, хотя, ведя в счёте, нужно более спокойно контролировать мяч, а мы давали сопернику проводить опасные атаки, и всё могло завершиться иначе. Нельзя доигрывать матч - нужно играть до финального свистка. Ребята молодцы, что показали характер и выполнили то, о чём мы их просили".
"ХИМКИ" (Химки) – "БАЛТИКА" (Калининград) – 1:0 (0:0)
Гол: Кузьмичёв, 82 (1:0).
И хотя за 20 минут до конца матча у "Химок" не было в активе ни одного удара в створ ворот, но именно с этого момента у подмосковной команды начали проходить контратаки. Для начала Тюнин прорвался по центру и из-за линии штрафной гостей "зарядил" в штангу. А потом последовал единственный в матче гол.
Однако перед этим последовало спорное удаление в составе гостей. За вторую жёлтую карточку поле вынужден был покинуть Каленкович, который, по мнению арбитра, не по правилам остановил прорыв Петрусева. На экране монитора кроме силовой борьбы, пусть и жёсткой, ничего другого видно не было. По крайней мере, эпизод на "горчичник" явно не тянул.
"ТОСНО" (Ленинградская область) – "СПАРТАК" (Нальчик) – 0:0 (0:0)
Начало второго тайма ознаменовалось звоном штанги после удара Богаева. Затем Кутьин оказался в штрафной площади попытался то ли пробить, то ли прострелить, Заболотный попытался подправить игровой снаряд в ворота, но передача оказалась слишком сильной. За двадцать минут до финального свистка Галиуллин получил возможность пробил со стандарта, который был назначен на линии штрафной площади. Ударом "в стенку" Вагиз загубил момент. В итоге, нули так и остались на табло.
"МОРДОВИЯ" (Саранск) – "ЕНИСЕЙ" (Красноярск) – 1:2 (1:0)
Голы: Кренделев, 19 – 1:0. Самодин, 28 – 1:1. Саркисов, 90 – 1:2.
Нереализованный пенальти: Кренделев, 32 (вратарь)
Удаление: Игнатович, 64 (вторая желтая)
Нападающий красноярского "Енисея" Артур Саркисов, забивший победный мяч своей команды в матче против "Мордовии": "Испытываю сейчас самые положительные эмоции. Моя команда сумела победить и добыть крайне важные три очка. В последнее время не всегда выходил в стартовом составе, это связано с небольшим повреждением, но сейчас все нормально. Плотность в турнирной таблице сейчас невероятно высокая, поэтому за 2-3 тура можно как подняться высоко, так и скатиться вниз. Шансы попасть в стыковые матчи есть у многих команд, нам же нужно выходить на каждый матч с максимальным настроем и показывать свою игру".
"КУБАНЬ" (Краснодар) – "ТЮМЕНЬ" (Тюмень) – 3:1 (2:0)
Голы: Маляров, 12 – 1:0. Гогниев, 45 – 2:0. Мамтов, 47 – 2:1. Гай, 69 – 3:1
Удаление: Ахмедов, 52 (фол последней надежды)
Мамтов в начале второго тайма сократил отставание до минимума, но это оказалось мало, чтобы спасти игру. Гай за двадцать минут до финального свистка нанёс решающий удар, принеся три очка краснодарскому клубу.
"ФАКЕЛ" (ВОРОНЕЖ) - "ШИННИК" (ЯРОСЛАВЛЬ) – 1:0 (0:0).
Голы: Шахов,57 (1:0)
Нереализованный пенальти: Бирюков, 59 - вратарь.
На 57-й минуте под крики стадиона "Нужен гол!" Каюмов исполнил повторную подачу почти с угла поля, мяч заметался по штрафной ярославцев и удачно отскочил к Шахову, который сыграл, словно заправский нападающий, оттеснив от "пятнистого" Дзахова и Гоцука. С близкого расстояния центральный защитник расстрелял Яшина: мяч предательски проскочил точно под рукой вратаря.
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