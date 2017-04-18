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Станислав Черчесов: общались с Березуцким, определенные подвижки есть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова защитника ЦСКА Василия Березуцкого о том, что он готов вернуться в сборную, если потребуется его помощь.

"Встречались с Васей, сделали определённые намётки. Мы, конечно, не в "Доме-2", чтобы всё выносить на публику. У него есть вопросы к своему организму, которые решаются по ходу, и мы всё время в контакте.

Чемпионат мира - далёкая история. Мы общаемся, и думаю, что подвижки в этом плане есть", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 13:24
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№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:34) #
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online

Не понимаю , какие подвижки ...и причём здесь дом 2 , если человек в состоянии и готов играть за Россию, о чём какие то сказки , в этом и есть Черкесов, ну не хочет человек играть при твоё руководстве, так и скажи....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Vinsat (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Черчесова взяли как жёсткого дядьку тренировать,а он общаться начал.Сборная "хочу играю,хочу нет"


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:14) #
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Цитата: SHIGA
он этой сборной уже не помощник


Этой сборной уже никто не помощник...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мы, конечно, не в "Доме-2"
хорошее сравнение joy

п.с оставьте Вы березу в покое! пускай на клубе сосредоточится ..он этой сборной уже не помощник wink


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:40) #
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  •  (6)
online

У него есть вопросы к своему организму, которые решаются по ходу, и мы всё время в контакте.


Может все таки стоит присмотреться к Алексею? Он всю карьеру практически не пахал, а стоял в стойле, и с организмом у него должно быть все в порядке.
Это Вася уже загнанный.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (5)

только не береза . достал уже. вы тогда титова верните еще с тихоном . они тоже в форме .
Регистрация: 10.02.2017
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