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СМИ: Джованни ван Бронкхорст может возглавить "Барселону"

Наставник "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст может стать главным тренером "Барселоны", передает "Газета.ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Голландский специалист может быть приглашен в качестве замены нынешнему рулевому каталонцев Луису Энрике, который покинет клуб по окончании сезона. Ван Бронхорст выступал за "Барселону" с 2003 по 2007 год.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых рассматривает кандидатов на пост главного тренера из числа тех, кто играл или тренировал каталонскую команду и знаком с философией команды.
Теги: Барселона
Сегодня, 13:43
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Быть тренером тренеров


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Регистрация: 17.04.2017
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