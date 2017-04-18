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Президент "Баварии": каждый наш футболист сегодня будет выкладываться максимально

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что он уверен в настрое футболистов своей команды, которые выйдут на поле в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Все равно, кто выйдет на поле в матче с "Реалом". Каждый футболист "Баварии" будет выкладываться максимально. И это не зависит от имен", - заявил Хенесс.

Газета.ru
Теги: Бавария
Сегодня, 13:58
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