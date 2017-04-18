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Владимир Пономарёв: Березуцкого нужно возвращать. Видели, как Кутепов отбирает мячи?

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что нужно возвращать в сборную защитника ЦСКА Василия Березуцкого.

"Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира - 2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают.

Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока.

Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
Теги: Сборная России Березуцкий В. Пономарев
Сегодня, 13:59
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№9 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ: БЕРЕЗУЦКОГО НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ. ВИДЕЛИ, КАК КУТЕПОВ ОТБИРАЕТ МЯЧИ?


Видели! Осенью Кутепов был одним из лучших в Чемпионате.

Сейчас действительно, спад. Проблемы есть. Время покажет...
Регистрация: 26.12.2008
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:26) #
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Горлуковича надо, Горлуковича......., и Ковтуна...))
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 14:25) #
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online

Цитата: Vinsat
Может Онопко еще вернуть .

Или Бубнова с Хидиатуллиным)))
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..Вася хорош...но уже не успевает...отсюда и штрафные и пенали...Годы своё берут...однако.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может, Кутепов и хватает. но этому можно разучить. а Вася-то, может, и прочитает игру и легко на опыте мог бы мяч выбить, но, вот, добежать уже просто не добежит.
Хороший защитник был, никто не спорит. но Пономарева с тем же успехом можно поставить сейчас в защиту, как и Васю. разница будет не большая.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 14:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Может Онопко еще вернуть .


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кутепов уже присел на банку и в сборной и в клубе! а Джикия просто красава..дождался своего шанса и думаю вряд ли теперь его отпустит! удачи ему!

а Илье будет урок! поменьше трещать и раздавать интервью в Сми и больше работать на собой и своими ошибками! незаменимых в Спартаке нет! wink


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:14) #
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уходя уходи и некуй метаться не баба чай
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Каждый кулик хвалит свое болото--- поезд Березуцкого ушел , с этим нужно смириться,иначе у нас никогда сильной сборной не будет, а Кутепов подшлифуется и будет играть не хуже Березуц и Игнаша..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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