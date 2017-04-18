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Владимир Пономарёв: Березуцкого нужно возвращать. Видели, как Кутепов отбирает мячи?
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что нужно возвращать в сборную защитника ЦСКА Василия Березуцкого.
"Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира - 2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают.
Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока.
Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
"Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира - 2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают.
Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока.
Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
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