В Мадриде перед игрой "Реал" - "Бавария" усилят меры безопасности

В Мадриде будут усилены меры безопасности до и во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией".Около 1800 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на матче, а также в туристических зонах Мадрида, где могут произойти столкновения между болельщиками.Ожидается, что более 4200 фанатов "Баварии" посетят матч с "Реалом". На прошлой неделе в Мадриде происходили стычки между полицией и болельщиками "Лестера", которые приехали на матч с "Атлетико".