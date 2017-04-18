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В Мадриде перед игрой "Реал" - "Бавария" усилят меры безопасности

В Мадриде будут усилены меры безопасности до и во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией".

Около 1800 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на матче, а также в туристических зонах Мадрида, где могут произойти столкновения между болельщиками.

Ожидается, что более 4200 фанатов "Баварии" посетят матч с "Реалом". На прошлой неделе в Мадриде происходили стычки между полицией и болельщиками "Лестера", которые приехали на матч с "Атлетико".

СЭ
Теги: Реал Бавария
Сегодня, 15:37
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