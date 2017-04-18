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"Крылья Советов": по арендованным игрокам решение примем в июне

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о том, как клуб будет принимать решения по арендованным футболистам.

"По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне.

Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении", – цитирует Шашкова ТАСС.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:41
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