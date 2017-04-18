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"Динамо" поздравило своих болельщиков с 94-летием клуба

"Динамо" на официальном сайте поздравило своих болельщиков с 94-летием клуба.

"Уважаемые болельщики и дорогие друзья! Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" и Футбольный клуб "Динамо-Москва" празднуют 94 года со дня основания. Мы желаем вам всем, дорогие друзья, вдохновляться успехами и победами "Динамо", ведь это все – для вас. Побеждайте вместе с нами каждый день, каждый час и каждый миг! "Сила - в движении". И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет. Потому что мы – "Динамо", - гласит сообщение.
Сегодня, 16:27
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(0)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (1)

поздравляю Динамовцев, после очищения будет снова московское дерби)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: кандид (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (5)

Спартак зачал Динаму. Как то так. Нам 95 !!!!!!!
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
УРРААААААААА..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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