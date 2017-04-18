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Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (7)
"Динамо" поздравило своих болельщиков с 94-летием клуба
"Динамо" на официальном сайте поздравило своих болельщиков с 94-летием клуба.
"Уважаемые болельщики и дорогие друзья! Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" и Футбольный клуб "Динамо-Москва" празднуют 94 года со дня основания. Мы желаем вам всем, дорогие друзья, вдохновляться успехами и победами "Динамо", ведь это все – для вас. Побеждайте вместе с нами каждый день, каждый час и каждый миг! "Сила - в движении". И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет. Потому что мы – "Динамо", - гласит сообщение.
"Уважаемые болельщики и дорогие друзья! Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" и Футбольный клуб "Динамо-Москва" празднуют 94 года со дня основания. Мы желаем вам всем, дорогие друзья, вдохновляться успехами и победами "Динамо", ведь это все – для вас. Побеждайте вместе с нами каждый день, каждый час и каждый миг! "Сила - в движении". И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет. Потому что мы – "Динамо", - гласит сообщение.
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