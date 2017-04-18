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Луис Энрике: сделаем все возможное, чтобы пережить еще один исторический вечер
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".
"Завтра мы столкнемся с обстоятельствами, похожими на те, что были в матче с "Пари Сен-Жермен". Если "Ювентус" забьет, то нам придется забивать пять мячей. Мы сделаем все возможное, чтобы пережить еще один исторический вечер, команда будет биться до последней минуты. Не сомневаюсь, что в игре будет момент, когда мы будем близки к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей", - цитирует Энрике официальный сайт "Барселоны".
"Завтра мы столкнемся с обстоятельствами, похожими на те, что были в матче с "Пари Сен-Жермен". Если "Ювентус" забьет, то нам придется забивать пять мячей. Мы сделаем все возможное, чтобы пережить еще один исторический вечер, команда будет биться до последней минуты. Не сомневаюсь, что в игре будет момент, когда мы будем близки к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей", - цитирует Энрике официальный сайт "Барселоны".
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