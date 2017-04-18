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Михаил Вилков будет судить матч "Ростов" - "Спартак"
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России.
21 апреля (пятница):
"Уфа" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
22 апреля (суббота):
"Зенит" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Ростов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Терек" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" – "Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
23 апреля (воскресенье):
"Крылья Советов" – "Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Томь" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Краснодар" – "Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
РФС
21 апреля (пятница):
"Уфа" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
22 апреля (суббота):
"Зенит" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Ростов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Терек" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" – "Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
23 апреля (воскресенье):
"Крылья Советов" – "Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Томь" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Краснодар" – "Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
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