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Михаил Вилков будет судить матч "Ростов" - "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России.

21 апреля (пятница):

"Уфа" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

22 апреля (суббота):

"Зенит" – "Урал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

"Ростов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Терек" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Амкар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

23 апреля (воскресенье):

"Крылья Советов" – "Рубин": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Томь" – "Оренбург": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Краснодар" – "Арсенал": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

РФС
Теги: Ростов Спартак Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:33) #
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Спартак с очередной победой.Вилков, конечно, начудит, но в пределах дозволеного. ЦСКА выиграет на 95 минуте, если раньше, то с пенальти. Зенит в очередной заднице. Да не пустят вас в ЛЧ. Миллеру спасибо за лимит. Ошибся мужик. с тренером и игроками
Регистрация: 23.09.2008
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