"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды"

"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" в матче 1-го тура плей-офф чемпионов сербской Суперлиги.



У гостей отличились Леонардо (дубль) и Леандре Тавамба, единственный мяч хозяев забил Ричмонд Боакье.



"Партизан" догнал "Црвену Звезду" в турнирной таблице чемпионата Сербии.