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"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды"

"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" в матче 1-го тура плей-офф чемпионов сербской Суперлиги.

У гостей отличились Леонардо (дубль) и Леандре Тавамба, единственный мяч хозяев забил Ричмонд Боакье.

"Партизан" догнал "Црвену Звезду" в турнирной таблице чемпионата Сербии.
Теги: Партизан Црвена Звезда
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: Распутин (Сегодня, 20:49) #
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ну вот... может хоть пончик появится... хотя....
Регистрация: 2.04.2017
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