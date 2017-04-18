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17:55
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
15:53
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
15:22
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Войцех Щесны может продолжить карьеру в "Наполи"
"Наполи" проявляет интерес к форварду "Арсенала" Войцеху Щесны, передает La Repubblica.
На данный момент футболист защищает цвета римской "Ромы", но на правах аренды, тогда как неаполитанцы готовы выкупить его трансфер. "Канониры" также не против продать игрока.
На данный момент футболист защищает цвета римской "Ромы", но на правах аренды, тогда как неаполитанцы готовы выкупить его трансфер. "Канониры" также не против продать игрока.
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