Войцех Щесны может продолжить карьеру в "Наполи"

"Наполи" проявляет интерес к форварду "Арсенала" Войцеху Щесны, передает La Repubblica.



На данный момент футболист защищает цвета римской "Ромы", но на правах аренды, тогда как неаполитанцы готовы выкупить его трансфер. "Канониры" также не против продать игрока.