Никола Калинич дисквалифицирован на 2 матча

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за оскорбление арбитра, сообщает Football Italia.



Напомним, что Калинич получил прямую красную карточку уже после финального свистка в матче против "Эмполи" (1:2).