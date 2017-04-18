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Никола Калинич дисквалифицирован на 2 матча

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за оскорбление арбитра, сообщает Football Italia.

Напомним, что Калинич получил прямую красную карточку уже после финального свистка в матче против "Эмполи" (1:2).
Теги: Фиорентина
Сегодня, 22:13
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