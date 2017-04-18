Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:55
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
15:53
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
15:22
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Марко Ройс: у нас есть хорошие шансы, я верю в команду
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что у команды есть шансы выйти в полуфинал.
Напомним, в первой встрече в Дортмунде "Боруссия" уступила со счётом 2:3.
"По моему мнению, ситуация по-прежнему 50 на 50. Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас. В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час", - цитирует Ройса официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первой встрече в Дортмунде "Боруссия" уступила со счётом 2:3.
"По моему мнению, ситуация по-прежнему 50 на 50. Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас. В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час", - цитирует Ройса официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.