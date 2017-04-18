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Марко Ройс: у нас есть хорошие шансы, я верю в команду

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что у команды есть шансы выйти в полуфинал.

Напомним, в первой встрече в Дортмунде "Боруссия" уступила со счётом 2:3.

"По моему мнению, ситуация по-прежнему 50 на 50. Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас. В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час", - цитирует Ройса официальный сайт УЕФА.
Теги: Ройс Боруссия Д Монако
Сегодня, 22:43
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