"Манчестер Юнайтед" следит за Усманом Дембеле

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", передает Le Figaro.



Сообщается, что манкунианцы попробуют купить игрока в летнее межсезонье. Возможный трансфер оценивается в 60 миллионов евро.