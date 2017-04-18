Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" следит за Усманом Дембеле

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", передает Le Figaro.

Сообщается, что манкунианцы попробуют купить игрока в летнее межсезонье. Возможный трансфер оценивается в 60 миллионов евро.
Теги: Дембеле Боруссия Манчестер Юнайтед Трансферы
Вчера, 23:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.