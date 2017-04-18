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Аднан Янузай может продолжить карьеру в "Фенербахче"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай, который на правах аренды выступает за "Сандерленд", может стать игроком "Фенербахче", сообщает Daily Star.

Отмечается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно. У 22-летнего игрока летом заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед", и он не намерен продлевать соглашение.
Теги: Манчестер Юнайтед Фенербахче Трансферы
Вчера, 23:27
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