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"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Лестер" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико". Первая встреча завершилась минимальной победой мадридского клуба - 0:1.

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 0:1

"Лестер Сити" - "Атлетико" 1:1

Голы: Сауль, 28, Варди, 63

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, (Амарти, 86), Беналуань, (Чилвелл, 46), Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки, (Ульоа, 46).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, (Эрнандес, 58), Годин, Савич, Ф. Луис, (Корреа, 76), Хименес, Габи, Коке, Сауль, Карраско, (Торрес, 73), Гризманн.
Теги: Лестер Атлетико
Вчера, 23:38
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