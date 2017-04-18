"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Лестер" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико". Первая встреча завершилась минимальной победой мадридского клуба - 0:1.



Лига чемпионов



1/4 финала



Матч 1 - 0:1



"Лестер Сити" - "Атлетико" 1:1



Голы: Сауль, 28, Варди, 63



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, (Амарти, 86), Беналуань, (Чилвелл, 46), Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки, (Ульоа, 46).



"Атлетико": Облак, Хуанфран, (Эрнандес, 58), Годин, Савич, Ф. Луис, (Корреа, 76), Хименес, Габи, Коке, Сауль, Карраско, (Торрес, 73), Гризманн.