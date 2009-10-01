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Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Реалу" пройти "Баварию" в Лиге чемпионов

"Реал" в Мадриде одержал победу над "Баварией" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 2:1

"Реал Мадрид" - "Бавария" 4:2

Голы: Роналду, 76, 105, 110, Асенсио, 112 - Левандовски, 53 (пен), Рамос, 78 (аг).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Васкес, 71), Каземиро, Кроос (Ковачич, 114), Модрич, Бензема (Асенсио, 64), Роналду.

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо (Мюллер, 75), Рибери (Коста, 71), Роббен, Левандовски (Киммих, 88).

Предупреждения: Видаль, 6, Каземиро, 40, Алонсо, 70, Хуммельс, 75, Роббен, 101.

Удаление: Видаль, 84.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 00:14
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№38 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Нормальный сейчас обзор по судейству ска-магнитка сделали) по матч тв
Там, видимо, у тебя вопросов нет по судейству)))))

ты жопой не виляй а пиши по теме. для хоккея есть тема.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№37 Написал: plast Спб (Сегодня, 01:01) #
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online

Цитата: Седой
Цитата: papont
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества

Там-то ПСЖ обосрался еще до игры. До 0-3 думали только как бы не пропустить.

Цитата: papont
Кашаи=Эвребе

Низкая квалификация =откровенному засуживанию?

Ну Челси тогда реально засудили , а ПСЖ да и сам дрогнул чего не должен был делать с таким составом и барсе свезло и судейка помог ве сошлось в тот день. А почему низкоквалифицированых судей ставлят на такие матчи хз , наверно надо об этом до матча думать. Наверно но такие топ игры стоит выбирать из судей топ 5 чемпионатов, их квалификация должна быть на порядок выше и соответтвенно им ен привыкать судить такие матчи.
Регистрация: 31.07.2010
№36 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: sanyapytilin
Считаю гол Левы тоже с нарушением. Но ты же слепой, как крот.

имхо пенальти на усмотрение.
и сегодня 3 грубейших ошибки за игру . это похлеще айтекиновщины будет.
про таблицу в чемпионате испании забавно сылшать. если учесть ссколько раз судьи сливали барселону. один гол в игре с бетисом что стоит) мяч на метр за линией судьи включают дурака. мол гола нет.
потом берем матч вильяреал реал. и левейший пенальти. при счете 2-0 в пользу вильяреала. так что ты плохо смотришь за чемпионатом испании.
переписывать все косяки в пользу рела много времени уйдет.
если коротко косяки кашаии намного жесче косяка айтекина

Нормальный сейчас обзор по судейству ска-магнитка сделали) по матч тв
Там, видимо, у тебя вопросов нет по судейству)))))
Регистрация: 6.01.2006
№35 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: papont
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества

Там-то ПСЖ обосрался еще до игры. До 0-3 думали только как бы не пропустить.

Цитата: papont
Кашаи=Эвребе

Низкая квалификация =откровенному засуживанию?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№34 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:49) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Считаю гол Левы тоже с нарушением. Но ты же слепой, как крот.

имхо пенальти на усмотрение.
и сегодня 3 грубейших ошибки за игру . это похлеще айтекиновщины будет.
про таблицу в чемпионате испании забавно сылшать. если учесть ссколько раз судьи сливали барселону. один гол в игре с бетисом что стоит) мяч на метр за линией судьи включают дурака. мол гола нет.
потом берем матч вильяреал реал. и левейший пенальти. при счете 2-0 в пользу вильяреала. так что ты плохо смотришь за чемпионатом испании.
переписывать все косяки в пользу рела много времени уйдет.
если коротко косяки кашаии намного жесче косяка айтекина


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№33 Написал: papont СП-б (Сегодня, 00:48) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества

Там-то ПСЖ обосрался еще до игры. До 0-3 думали только как бы не пропустить.


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№32 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
Цитата: sanyapytilin
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества , но там же величайшая победа а тут так себе


Как судейство? Там-то тоже не чисто, но и тут дерьмище полное... реалушку просто за уши вытянули. Или основным твоим аргументом сегодняшнего произвола является судейство матча Барсы-ПСЖ?

с Марсело спрно , там боковой не доглядел , с видалем хз, еще один из офсайда да левак , в пользу баварии за два матча тоже ошибались. Но поражает реакция что в матче с ПСЖ это величайшая игра барсы и лет 30 ее никто не забудет а здесь фу какое судейство и уже вреон вспомнили Эвребе что брасе самой ен скоро отмыться и про судейство и симуляцию это первая команда которую вспоминаю. Да хоть я и болею за Реал но такие победы не делают ему чести , но тут не столько Реал виноват сколько судья пару результативных ошибок сделал , а Если бы в первом матче забила бавария пенальти то все могло быть и по другому. Реал молодец , Баварии не повезло, посмотрим что убдет с барсой, надеюсь Юве не даст сделать еще один камбек.

Ты больше на местных писак внимание обращай. Тут и с гитлером сравнят) объективности не тут искать.
Регистрация: 6.01.2006
№31 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:43) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества , но там же величайшая победа а тут так себе


Как судейство? Там-то тоже не чисто, но и тут дерьмище полное... реалушку просто за уши вытянули. Или основным твоим аргументом сегодняшнего произвола является судейство матча Барсы-ПСЖ?

с Марсело спрно , там боковой не доглядел , с видалем хз, еще один из офсайда да левак , в пользу баварии за два матча тоже ошибались. Но поражает реакция что в матче с ПСЖ это величайшая игра барсы и лет 30 ее никто не забудет а здесь фу какое судейство и уже вреон вспомнили Эвребе что брасе самой ен скоро отмыться и про судейство и симуляцию это первая команда которую вспоминаю. Да хоть я и болею за Реал но такие победы не делают ему чести , но тут не столько Реал виноват сколько судья пару результативных ошибок сделал , а Если бы в первом матче забила бавария пенальти то все могло быть и по другому. Реал молодец , Баварии не повезло, посмотрим что убдет с барсой, надеюсь Юве не даст сделать еще один камбек.
Регистрация: 31.07.2010
№30 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
это позорнейший матч. липовое удаление гол из метрового офсайда.
хотя что ждать от гелевого? когда эта гнида выпрашивает пенальти за поподание мяча в спину. у него нет понятия честная игра

Барсадрочер, ты хоть иногда будь объективен. Барсу часто тянут за уши. Прям, позорнейший)))
Считаю гол Левы тоже с нарушением. Но ты же слепой, как крот.
П.С. терпеть не могу реал, в Испании всегда симпатии Барсе.
П.П.С. посмотри таблицу чемпа Испании, там видно, кто сильнее в этом году
Регистрация: 6.01.2006
№29 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:37) #
  • 0
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online

Цитата: papont
Кашаи=Эвребе

Да верно , тут достаточно спорно , ошибался в обе стороны и если вспомнить ещ первый матч то все ранво в пользу Реала больше ошибок мб и не специальных , а вот Эвребе это эталон засуживания , не поставленых 6 пенальти и 2 удалений я еще не скоро забуду и весь мир думаю тоже
Регистрация: 31.07.2010
№28 Написал: papont СП-б (Сегодня, 00:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
остается надеяться на Юве.

Справедливость требует болеть за Старуую синьору.


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
барсовские 6-1 такого же качества , но там же величайшая победа а тут так себе


Как судейство? Там-то тоже не чисто, но и тут дерьмище полное... реалушку просто за уши вытянули. Или основным твоим аргументом сегодняшнего произвола является судейство матча Барсы-ПСЖ?
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: малкавиан
А мне игра Марсело понравилась.

Считаю, что он в целом не менее полезен, чем КриРо или Рамос (хотя сегодня вообще о Рамосе говорить не хочется, еще и экспресс мне загубил)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№25 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Поганое судейство и ведь никому не придет в голову их осуждать.
Под лозунгом "все ошибаются" можно неслабо влиять на ход матча.
Не питаю особых симпатий ни к одной команде этого матча, но Баварию показательно макнули лицом в грязь.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№24 Написал: Хидя (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (4)

остается надеяться на Юве.
Регистрация: 13.03.2017
№23 Написал: скальп (Сегодня, 00:30) #
  • +2
  •  (4)

И ТРЕТИЙ ГОЛ "РЕАЛ" ЗАБИЛ ИЗ ОФСАЙДА


На 110-й минуте ответного матча Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" снова грубо ошиблись венгерские судьи, засчитав еще один гол "Королевского клуба". На этот раз уже второй ассистент Венцель Тот не успел за развитием атаки мадридцев, очень сильно отстал от Марселу и Криштиану Роналду и не увидел, что в момент паса бразильского защитника
португалец оказался за линией офсайда – то есть ближе к линии ворот, чем мяч. Арбитр Виктор Кошшои снова не получил сигнал от помощника и опять зафиксировал взятие ворот Нойера.
Источник СЭ
Регистрация: 24.12.2016
№22 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Чьи судьи лучше?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№21 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Исправьте заголовок ... "Судья помог..."


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№20 Написал: papont СП-б (Сегодня, 00:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кашаи=Эвребе


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
за что удалили Видаля?

за чистый подкат


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№18 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:27) #
  • +4
  •  (6)
online

барсовские 6-1 такого же качества , но там же величайшая победа а тут так себе
Регистрация: 31.07.2010
№17 Написал: Хидя (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (2)

за что удалили Видаля?
Регистрация: 13.03.2017
№16 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-11
Цитата: xixidok
Роналду не причем, что его гол из офсайда..но ненавидеть от этого не перестанут..)

А то что второй гол Бавария забила тоже с положением вне игры не заметил?Да и пеналя не было,так же как и удаления и гол из вне игры Рональдо!По ошибкам 2:2,отвратительное судейство,но если бы не ошибки,то Реал в основное время прошел бы.

Если сегодня пенальти хотя бы выглядел спорно, то в первом матче его выдумали на ровном месте и не проблема Реала, что они ошибками судьи воспользовались, а Бавария нет


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дубль судьи позволил Реалу пройти Баварию.
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (2)

А мне игра Марсело понравилась.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№13 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хет-трик Кристиану отдельно, судьи отдельно. Первое произошло не без помощи второго
Регистрация: 19.03.2017
№12 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 00:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA-11
А то что второй гол Бавария забила тоже с положением вне игры не заметил?Да и пеналя не было,так же как и удаления и гол из вне игры Рональдо!По ошибкам 2:2,отвратительное судейство,но если бы не ошибки,то Реал в основное время прошел бы.


Эее товарищь. Пеналь поставили и он имел право быть, контакт был. А вот то что офсайд метровый и удаление липовое, там даже за уши не притянешь, но товарищ судья и это смог сделать.
Регистрация: 30.03.2016
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:20) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
это позорнейший матч. липовое удаление гол из метрового офсайда.
хотя что ждать от гелевого? когда эта гнида выпрашивает пенальти за поподание мяча в спину. у него нет понятия честная игра


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: скальп (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (5)

просто в наглую убили Баварию,гол из офсайда и левое удаление,при том что как и в 1й игре до удаления Бавария вообще не выпускала реал со своей половины поля,кому такие победы нужны,смотреть противно этот панос,реал только 11 на 10 с Баварией герои играть в футбол,до этого автобусом стояли,словно ждали команды судьи
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: vlees... (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
питерское судейство)
Регистрация: 15.04.2017
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