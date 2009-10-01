Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Реалу" пройти "Баварию" в Лиге чемпионов

"Реал" в Мадриде одержал победу над "Баварией" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.



Лига чемпионов



1/4 финала



Матч 1 - 2:1



"Реал Мадрид" - "Бавария" 4:2



Голы: Роналду, 76, 105, 110, Асенсио, 112 - Левандовски, 53 (пен), Рамос, 78 (аг).



"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Васкес, 71), Каземиро, Кроос (Ковачич, 114), Модрич, Бензема (Асенсио, 64), Роналду.



"Бавария": Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо (Мюллер, 75), Рибери (Коста, 71), Роббен, Левандовски (Киммих, 88).



Предупреждения: Видаль, 6, Каземиро, 40, Алонсо, 70, Хуммельс, 75, Роббен, 101.



Удаление: Видаль, 84.