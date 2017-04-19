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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (1)
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Жерар Пике после победного гола "Реала" опубликовал в твиттере многоточие
Защитник "Барселоны" Жерар Пике в своем твиттере опубликовал пост, состоящий только из многоточия.
По всей видимости, испанец прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария", в котором был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.
Отметим, что Пике не в первый раз в твиттере публикует колкие сообщения в адрес мадридские клуба.
По всей видимости, испанец прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария", в котором был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.
Отметим, что Пике не в первый раз в твиттере публикует колкие сообщения в адрес мадридские клуба.
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