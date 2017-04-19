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Жерар Пике после победного гола "Реала" опубликовал в твиттере многоточие

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в своем твиттере опубликовал пост, состоящий только из многоточия.

По всей видимости, испанец прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария", в котором был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.

Отметим, что Пике не в первый раз в твиттере публикует колкие сообщения в адрес мадридские клуба.

Жерар Пике после победного гола "Реала" опубликовал в твиттере многоточие
Теги: Пике Реал Бавария
Сегодня, 00:46
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2
(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ювентус-Барселона 3:0 об этом напиши и иди готовься к ответке
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А Бузова сопоги новые купила .Обсудим


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Регистрация: 17.04.2017
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