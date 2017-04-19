Александр Самедов: надо выйти на замену – делаю это. Я хочу стать чемпионом

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не переживает из-за того, что матч с "Зенитом" (2:1) начал на скамейке запасных.– Да нормально все. "Спартак" сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.– Получилось, что я сразу сделал сильный рывок и немного не хватило сил: не совсем еще вошел в игру. Потом посмотрел повтор: конечно, можно было бы ударить по-другому. Но я уже принял решение пробить на силу. Да, Лунев потащил, молодец, он хорошо провел этот матч.