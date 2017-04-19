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Александр Самедов: надо выйти на замену – делаю это. Я хочу стать чемпионом

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не переживает из-за того, что матч с "Зенитом" (2:1) начал на скамейке запасных.

– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?

– Да нормально все. "Спартак" сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.

– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?

– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.

– Замена в матче с "Зенитом" – плановая?

– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.

– Для вас матч получился насыщенным. Например, могли забить едва ли не первым касанием – и нельзя сказать, что пробили плохо. Удивились, когда Лунев потащил?

– Получилось, что я сразу сделал сильный рывок и немного не хватило сил: не совсем еще вошел в игру. Потом посмотрел повтор: конечно, можно было бы ударить по-другому. Но я уже принял решение пробить на силу. Да, Лунев потащил, молодец, он хорошо провел этот матч.

СЭ
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 09:47
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3
(5)
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:31) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Александра действительно наверное одна из последних возможностей выиграть Чемпионат и заиграть в ЛЧ спустя столько времени. Да и что скрывать благодаря его последним касаниям мы и имеем сейчас такое преимущество перед конкурентами. Так что достоин вполне. А в свое время его променяли на Быстрова, о чем и пожалели впоследствии.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:30) #
  • +2
  •  (6)
online

Хорошо вышел.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:25) #
  • +3
  •  (9)

а на замену то вышел лучше чем в старте. сразу острота соперник устал. молодец. вот что значит тактика. может и дальше так? . забивай важные мячи победа за нами.
Регистрация: 10.02.2017
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