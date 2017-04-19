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Александр Самедов: надо выйти на замену – делаю это. Я хочу стать чемпионом
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не переживает из-за того, что матч с "Зенитом" (2:1) начал на скамейке запасных.
– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?
– Да нормально все. "Спартак" сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.
– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?
– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.
– Замена в матче с "Зенитом" – плановая?
– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.
– Для вас матч получился насыщенным. Например, могли забить едва ли не первым касанием – и нельзя сказать, что пробили плохо. Удивились, когда Лунев потащил?
– Получилось, что я сразу сделал сильный рывок и немного не хватило сил: не совсем еще вошел в игру. Потом посмотрел повтор: конечно, можно было бы ударить по-другому. Но я уже принял решение пробить на силу. Да, Лунев потащил, молодец, он хорошо провел этот матч.
СЭ
– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?
– Да нормально все. "Спартак" сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.
– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?
– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.
– Замена в матче с "Зенитом" – плановая?
– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.
– Для вас матч получился насыщенным. Например, могли забить едва ли не первым касанием – и нельзя сказать, что пробили плохо. Удивились, когда Лунев потащил?
– Получилось, что я сразу сделал сильный рывок и немного не хватило сил: не совсем еще вошел в игру. Потом посмотрел повтор: конечно, можно было бы ударить по-другому. Но я уже принял решение пробить на силу. Да, Лунев потащил, молодец, он хорошо провел этот матч.
СЭ
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