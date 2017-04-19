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Луис Энрике: Месси многое сделает, даже играя на 25% своих возможностей

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике надеется, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" его команда покажет свою лучшую игру.

"Надеюсь, в матче с "Ювентусом" все наши футболисты покажут свою лучшую игру. Уверен, Месси многое сделает для "Барселоны", играя и на 25% своих возможностей", - сказал Энрике.

Газета.ru
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 09:50
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