СМИ: "Арсенал" просматривал Квинси Промеса на матче с "Зенитом"

Лондонский "Арсенал" интересуется нападающим "Спартака" Квинси Промесом, утверждает Eatsleepsport.Представители селекционной службы "канониров" посетили матч 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и "Зенитом", который проходил в Москве и завершился победой столичной команды со счетом 2:1. Лучшим игроком встречи был признан именно голландец, забивший мяч и отдавший голевую передачу.