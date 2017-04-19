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СМИ: "Арсенал" просматривал Квинси Промеса на матче с "Зенитом"

Лондонский "Арсенал" интересуется нападающим "Спартака" Квинси Промесом, утверждает Eatsleepsport.

Представители селекционной службы "канониров" посетили матч 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и "Зенитом", который проходил в Москве и завершился победой столичной команды со счетом 2:1. Лучшим игроком встречи был признан именно голландец, забивший мяч и отдавший голевую передачу.

Газета.ru
Теги: Арсенал Промес
Сегодня, 10:49
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8
(4)
№8 Написал: ачуда (Сегодня, 12:26) #
  • -1
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online

После игры в ЛЧ можно судить о его стоимости и полезности для европейских топ-клубов.
А пока все это бла, бла, бла и не более. Пусть оранжевых вытащит еще на ЧМ-18.
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (1)
online

Вот пиарят федуновскую девочку ангажированные СМИ... Да кому она нужна-то бог мой и кто уже только на него глаз не ложил, да только он до сих пор сопли пускает в "Спартаке" да ромбик целует. Питерские дали ему простор для беготни, не встречая по-мужски и позволив пострелять и ВСЕ - "звезда" ? А что он может создать с "Уфой" или "Крыльями", вспомните ? Обыкновенный посредственный, вечно травмированный, пацан на котором клуб и агент хотят заработать сбагрив его хоть-куда-нибудь... как Гинер избавился от Думбия, а теперь Европа плачет от того, что лопухнулись. Так-что не надо нам впаривать фантазии "мудрецов"
Регистрация: 25.02.2017
№6 Написал: скальп (Сегодня, 12:14) #
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  •  (2)
online

Арсенал Венгера это днище
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 12:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Кепончег УЕФА
в таком случае, шансы на трансфер повышаются... почему именно с зенитом? можно ведь было посетить первые матчи весны...

А почему и не с Зенитом? Зенит вроде как на слуху, смысл просматривать игру против середняков? Плюс можно остальных посмотреть в т. ч. игроков Зенита. Думаю и в матче с ЦСКА приедут смотреть.

Цитата: SHIGA
арсенал это дно! есть в англии клубы получше!

При всем уважении к РФПЛ, Спартаку и Зениту.
Для России Арсенал далеко не дно, а гранд. Так что хорошая игра в Спартаке не означает успех даже в Арсенале.
А "клубы получше" думаю даже не смотрят в сторону РФПЛ.
Регистрация: 26.09.2015
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
арсенал это дно! есть в англии клубы получше!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог Промесу удачи!
Он это заслужил.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в таком случае, шансы на трансфер повышаются... почему именно с зенитом? можно ведь было посетить первые матчи весны...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (7)

ну тогда точно предложат хороший контракт
Регистрация: 20.04.2016
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