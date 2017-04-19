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Виктор Васин: есть ли шансы отыграть преимущество "Спартака"? Конечно

Защитник ЦСКА Виктор Васин высказал свое мнение по поводу борьбы за чемпионство в премьер-лиге.

"Есть ли шансы отыграть преимущество? Конечно. Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться.

Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное - побеждать в каждом следующем матче", – цитируют Васина "Известия".
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 10:53
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11
(3)
№11 Написал: ачуда (Сегодня, 12:21) #
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online

Шансы на борьбу за 2-ое и 3-ье место еще есть не только теоретические.
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шансы есть и у ЦСКА, и у зенита. Это безоговорочно. У Спартака на данный момент шансов побольше, но все три клуба еще будут бороться и претендуют на победу!
А Васину я желаю продолжать развиваться к ЧМ 2018. Хороший защитник, может быть очень полезен сборной.


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Регистрация: 1.03.2017
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Есть есть, Уася! Все есть у ЦСКА, но только одного нет больше, поддержки сверху. Теперь вы остались сиротами.

То есть Федун преуспел и теперь эта поддержка у вас?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
ездили, знаем.


плавали))


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
возможно всё. и я не понимаю этого балагана от журнашлюшек с шансами Спартака в 99,9%. как будто специально каркают. я бы оценил эти шансы не более 70%. с учетом того, что это Спартак и дурить может начать в любой момент. ездили, знаем.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:44) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Команды в борьбе за выживание могут быть очень кусачими. Так что, на сегодняшний день теоретически возможно все.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Васин молодец.
Стремиться всегда надо к большему.
Да, шансы невелики, но играть то надо. На них болельщики смотреть ходят, деньги платят. Это спорт.
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:30) #
  • +3
  •  (5)

долбоящеры, второе место не профукайте, лазурным надоело ошиваться по ле smiley
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну правильно. А че ему еще говорить?
Бороться будут дотконца. Там такая накачка от Гинера каждый день идет.
У них же годовой фонд зарплаты от выступлений в ЛЧ.
Больше доходов то нет. Арена заполяется на 5-7 тысяч. Уботычная унитаз арена и тд
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:01) #
  • +4
  •  (8)

Есть есть, Уася! Все есть у ЦСКА, но только одного нет больше, поддержки сверху. Теперь вы остались сиротами.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы сначала, в пятницу в Уфе по бейтесь...
Регистрация: 10.01.2014
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