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Анзор Кавазашвили: я был удивлен, услышав про Бубнова в "Анжи"

Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что эксперт Александр Бубнов может быть введен в селекционный отдел махачкалинского клуба.

"Я был удивлён, услышав про Бубнова в "Анжи", ведь мы с ним друзья. Я честно впервые слышу об этом. Он прилетал на игру "Анжи" - "Оренбург" и даже не сказал, что прилетит туда.

Никаких разговоров о предложении Кадиева к Бубнову со мной не было. Посмотрим, что будет дальше, вперед паровоза я лезть не хочу", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Теги: Кавазашвили Бубнов Анжи
Сегодня, 11:13
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(0)
№3 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Бубнова можно уважать хотя бы за то, что он будучи работником ВГТРК в прямом эфире понес Мутко года 3-4 назад после этого его убрали, он мог бы с молчать и дальше работать. Пусть вон Генич или Черданцев, может Мосаковский против Мутко хоть слово скажут в прямом эфире.
Регистрация: 5.09.2012
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:23) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Он, Анзор, ещё не понял, что ему отведена роль свадебного генерала, а не вершителя судеб в Анжи... cry
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
обиделся, штоле?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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