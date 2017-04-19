Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Желудков: Кокорин на Кубке конфедераций не нужен

Чемпион СССР в составе "Зенита" Юрий Желудков высказал мнение о нападающем Александре Кокорине.

"Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в "Зените" понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?

Александр Кокорин должен и в "Зените" сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В "Динамо" его не заставляли отходить назад и играть в отборе.

Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите", - цитирует Желудкова "Чемпионат".
Теги: Желудков Кокорин
Сегодня, 11:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.