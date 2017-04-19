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Юрий Желудков: Кокорин на Кубке конфедераций не нужен
Чемпион СССР в составе "Зенита" Юрий Желудков высказал мнение о нападающем Александре Кокорине.
"Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в "Зените" понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?
Александр Кокорин должен и в "Зените" сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В "Динамо" его не заставляли отходить назад и играть в отборе.
Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите", - цитирует Желудкова "Чемпионат".
"Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в "Зените" понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?
Александр Кокорин должен и в "Зените" сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В "Динамо" его не заставляли отходить назад и играть в отборе.
Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите", - цитирует Желудкова "Чемпионат".
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