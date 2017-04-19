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СМИ: Серж Орье близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "ПСЖ" Серж Орье близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe. Отмечается, что первый раунд переговоров между английским клубом и 24-летним ивуарийцем уже состоялся.

По информации источника, футболист хочет поработать под руководством Жозе Моуринью.

Газета.ru
Теги: Орье Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:45
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