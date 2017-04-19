Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Закон об ужесточении ответственности для болельщиков вступил в силу

Закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований сегодня официально вступил в силу.

Согласно изменениям, утвержденным Госдумой еще в первом чтении, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Также были уточнены положения в отношении иностранных болельщиков, совершивших административные нарушения. Иностранцы могут быть арестованы на 15 суток с последующим выдворением. Высылка может быть заменена штрафом в 40-50 тысяч рублей.

Не разрешается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий за пределами или на территории РФ.

Российская газета
Сегодня, 11:55
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На бумаге Лев Толстой...Идея хорошая и написано красиво. Но представляется, что на практике либо не будет работать либо как всегда без разбора. Ну с другой стороны может хоть так порядок какой-никакой придет. Фанатские сообщества должны внутри себя работу начать в первую очередь


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.