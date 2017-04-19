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"Рома": не ведем никаких переговоров относительно Зобнина

Информация об интересе "Ромы" к полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину не соответствует действительности, рассказали в итальянском клубе.

"Рома" не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб", – сообщила пресс-служба римлян.

Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту также проявляет "Шальке".

ТАСС
Теги: Рома Зобнин
Сегодня, 12:14
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2
(1)
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 12:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: kraf
1:20 прошло. Осталось мин. 30 подождать будут вести и из Германии.


Ну правильно, они как увидели, так с перепугу открестились, как можно быстрее))
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
1:20 прошло. Осталось мин. 30 подождать будут вести и из Германии.
Регистрация: 3.06.2014
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