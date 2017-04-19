"Рома": не ведем никаких переговоров относительно Зобнина

Информация об интересе "Ромы" к полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину не соответствует действительности, рассказали в итальянском клубе."Рома" не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб", – сообщила пресс-служба римлян.Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту также проявляет "Шальке".