Томас Мюллер: тяжело играть вдесятером против 14 человек

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер считает, что судьи помогли "Реалу" пройти в полуфинал Лиги чемпионов.



"Это была не самая лучшая игра с нашей стороны, но мы бились как мужчины. Но тяжело играть вдесятером против 14 человек.



Во втором голе "Реала" была ошибка помощника арбитра. Мы отлично выглядели, пока составы были равными, но вмешались судьи. Видаль, возможно, и заслуживал удаления, но точно не в той ситуации", - передает слова Мюллера Goal.