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Ари: машина была полностью разбита, но человек в ней был еще живой

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал об аварии после выездного матча 23-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (3:0). Происшествие произошло на трассе М2.

"У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счетом 3:0 и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине. Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.

У меня на глазах человек превысил скорость и машины столкнулись. Я дико испугался. Машина была полностью разбита. Я сразу дернулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.

Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины", - цитирует Ари "Чемпионат".
Теги: Ари
Сегодня, 14:12
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15
(7)
№15 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:56) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Да народ запуганный и ущербный у нас. Процитирую себя же с другой ветки:Сам был в такой ситуации когда просил проходящих вызвать полицию. Женщины лет 40-60 проходили просто мимо и одна сказала что ей некогда. Вот такие люди у нас сплошь и рядом. Жена однажды упала в обморок. Ни кто не подошел пол часа почти. Все просто проходили мимо. Люди у нас вечно боятся всего, лишь бы их не тронули, лишь бы потом в полицию или в суд как свидетелей не позвали.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51) #
  • 0
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Цитата: SHIGA
а если идет пламя и есть угроза жизни пострадавшему?

его не было, а если бы оно было, каждый из вменяемых людей, я надеюсь, поступил бы правильно


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:36) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
как это знакомо.. вместо помощи снимают видео на телефон и еще некоторые имбецилы могут селфи сделать на фоне всего этого...


Цитата: ADonskoi
2. Вел себя геройски, молодец, хоть тысяч 100 рублей дал пострадавшему?.


Докатилоась и до нас хохляцко-европейская толерантность.Селфи на месте аварии и СМС на 75 рублей в поддержку.Совесть чиста!Я не могу представить себе стоящих вокруг наших и спасающих людей негров.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
н/п не будет отрывать от сиденья человека, только что сломавшего позвоночник

а если идет пламя и есть угроза жизни пострадавшему?


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:14) #
  • +7
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ADonskoi
1.Уточнение: "Ари, не вы выиграли, а судья выиграл за вас, удалив забивного нападающего Арсенала". 2. Вел себя геройски, молодец, хоть тысяч 100 рублей дал пострадавшему?. Не поздно будет и сейчас послать по переводу. 3. Вот тогда Ты будешь настоящим россиянином и за благородство попадешь в сборную.

ты чего бредишь то, сам то дохера жертвам аварий перечисляешь?
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:10) #
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Цитата: tiki
да и в любой школе есть такие уроки

не уверен, что школьники серьезно подходят к данной программе
не каждый из нас даже в теории знает, что делать, когда человек поперхнется, нахлебается воды, а уж когда дело касается возможных переломов или травм внутренних органов знают не все врачи.
Цитата: SHIGA
иногда счет на секунды идет.

и очень хорошо, когда с тобой в машине физиотерапевт, который может без истерик оценить происходящее
н/п не будет отрывать от сиденья человека, только что сломавшего позвоночник


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:09) #
  • -8
  •  (8)
online

1.Уточнение: "Ари, не вы выиграли, а судья выиграл за вас, удалив забивного нападающего Арсенала". 2. Вел себя геройски, молодец, хоть тысяч 100 рублей дал пострадавшему?. Не поздно будет и сейчас послать по переводу. 3. Вот тогда Ты будешь настоящим россиянином и за благородство попадешь в сборную.
Регистрация: 17.07.2014
№8 Написал: alex1978 Калуга (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бриг,
у нас лучше на видео снять и в инет выкинуть,чем помочь-такой народ пошёл
Регистрация: 20.11.2016
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Вокруг были люди, но никто не помогал...Докатились..беда уже зрелище..Ари, молодец..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)

ну и ???
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:44) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Ари слишком импульсивен.
Если ничего не понимаешь в оказании первой помощи лучше просто вызвать скорую.

я думаю курс первой необходимой помощи они умеют оказывать (не зря не одного игрока спасали другие игроки за всю историю футбола...да и спорта в целом)
да и в любой школе есть такие уроки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вокруг были люди, но никто не помогал.

как это знакомо.. вместо помощи снимают видео на телефон и еще некоторые имбецилы могут селфи сделать на фоне всего этого...
наверное это от хохлов пришло..
Цитата: Sewer 79
Если ничего не понимаешь в оказании первой помощи лучше просто вызвать скорую.

иногда счет на секунды идет.. скорая)) на трассе? и через сколько ее ждать? час, два, три?

спасибо мужики за оказанную помощь!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Респект....
Регистрация: 21.10.2013
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:24) #
  • -6
  •  (8)

Ари слишком импульсивен.
Если ничего не понимаешь в оказании первой помощи лучше просто вызвать скорую.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы!
Регистрация: 23.03.2016
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