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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
Ари: машина была полностью разбита, но человек в ней был еще живой
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал об аварии после выездного матча 23-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (3:0). Происшествие произошло на трассе М2.
"У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счетом 3:0 и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине. Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.
У меня на глазах человек превысил скорость и машины столкнулись. Я дико испугался. Машина была полностью разбита. Я сразу дернулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.
Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины", - цитирует Ари "Чемпионат".
"У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счетом 3:0 и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине. Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.
У меня на глазах человек превысил скорость и машины столкнулись. Я дико испугался. Машина была полностью разбита. Я сразу дернулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.
Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины", - цитирует Ари "Чемпионат".
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